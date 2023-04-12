ميدو يكشف أهداف الزمالك هذا الموسم مع المدرب الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - يري أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الفارس الأبيض لا يزال يملك أهداف لتحقيقها فيما تبقى من الموسم وذلك مع اقتراب وصول المدير الفني الجديد.

إقرأ أيضًا..الهلال السوداني يصدم الزمالك بسبب ليليبو

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك لا يزال لديه أهداف من هذا الموسم، لديه مباراة السوبر المصري أمام الأهلي في شهر مايو المقبل، وعلى الأقل لابد من أن يتأهل إلى منافسات دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل".



أضاف: "الزمالك سيكون أنقذ الموسم حال وصل إلى وصافة الدوري وضمن التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا موسم الزمالك ليس ناجحا بالطبع، ولكن حال وصوله لوصافة الدوري سيكون قادرا

على البناء للموسم الجديد".



وواصل: "أوسوريو مدرب الزمالك الجديد مدرب صاحب خبرات كبيرة ويعرف كيفية التعامل مع النجوم والإعلام بشكل جيد جدا، ومدرب لديه شغف ورجل مقاتل".



واختتم: "الزمالك لديه 3 أهداف هذا الموسم، البطولة الأولى السوبر المصري أمام الأهلي وهي بطولة إنقاذ الموسم لفريق كرة القدم، وجميع اللاعبين يعلمون ذلك، وكذلك إنهاء الدوري في المركز الثاني، والاستعداد بشكل جيد للموسم الجديد".

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا..