الهلال السوداني يصدم الزمالك بسبب ليليبو

ياسر رشاد - القاهرة - اقتربت علاقة البرازيلي برونو بالنادي الاهلي من نهايتها خلال الفترة المقبلة بعد خروجه تماماً من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للأحمر.

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وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "وكلاء سافيو سبق وقاموا بعرضه على الزمالك وأندية آخرى، لكن الصفقة صعبة خصوصا أن اللاعب لم يفيد الأهلي".

وواصل: "وكلاء لاعبين عرضوا أيضا ماكابي ليليبو لاعب الهلال السوداني لكن ناديه طلب 1.5 مليون دولار".

وزاد: "اللاعبين الذين تألقوا في الزمالك كانوا بمبالغ قليلة للغاية مثل بن شرقي

الذي انتقل للفريق مقابل 300 الف دولار".

وأكد: "هناك كلام قوي عن توقيع يوسف نبيه لنادي بيراميدز للانضمام لصفوفه بداية من الموسم المقبل، لكنه اتفق مع بيراميدز على آلا يكون التوقيع سارٍ حال تجديد عقده مع نادي الزمالك، والنادي عرض عليه 3 مليون لكنه يريد 7 مليون سنويا".

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