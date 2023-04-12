كهربا يضغط على إدارة الأهلي في أزمة الغرامة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، أن محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يضغط على مجلس إدارة ناديه بتألقه في المباريات.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ما يهم محمود عبد المنعم كهربا في الوقت الحالي تجميع المبلغ الخاص بالغرامة الموقعة عليه".



أضاف: "كهربا يضغط على إدارة الأهلي بتألقه في المباريات، وتسجيله للعديد من الأهداف وتألقه، يجعل إدارة الأهلي مجبرة على مساعدة كهربا في دفع الغرامة".



واختتم: "إذا استمر كهربا في تألقه يزيد من الضغط على إدارة الأهلي

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