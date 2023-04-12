ميدو يكشف تطورات جديدة بشأن غرامة كهربا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق تطورات جديدة بشأن الغرامة الموقعة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، لصالح القلعة البيضاء.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كهربا عنده الحق إنه يفضل يلعب ويرد في تسديد الغرامة الموقعة عليه، على الأقل كمان 5 أو 6 شهور".



وأضاف: "كهربا بالقانون إنه يأجل ويشتري وقت 5 أو 6 شهور، كهربا يستطيع تمديد سداد غرامة الزمالك لمدة 5

أو 6 أشهر".



وتابع: "كهربا بإمكانه أن يطلب حيثيات حال تم إيقافه مجددا، ومهلة الـ 60 يوما يبدأوا أول لما القاضي يبعت الحيثيات الخاصة بالحكم".



واختتم: "طول الفترة اللي فاتت القاضي مبعتش حيثيات الحكم لكهربا، ورد القاضي هيوصل في خلال شهر من انهاردة، بعدها بداية مهلة الـ 60 يوم".

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