الزمالك يستعيد محمود شبانة أمام حرس الحدود

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للزمالك،خدمات محمود شبانة، مدافع الفريق الأبيض، أمام حرس الحدود في المباراة المقرر لها في التاسعة وربع مساء غداً الخميس على استاد المكس بالإسكندرية،ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويدعم محمود شبانة قائمة الزمالك أمام حرس الحدود،بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب شكواه من الإجهاد العضلى، وكانت أمام البنك الأهلى في الجولة الرابعة والعشرين من الدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع في جدول ترتيب فريق الدورى المصرى برصيد 36 نقطة، بينما يقبع حرس الحدود في المركز الثامن عشر والأخير في الجدول برصيد 16 نقطة.

في سياق مختلف يضع الجهاز الفني للزمالك ليلة اليوم الأربعاء خطة عبور حرس الحدود ،حيث ركز مدحت عبد الهادى المدير الفني المؤقت للزمالك على مدار اليومين الماضيين على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق حرس الحدود من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى، الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف المنافس لانتزاع الفوز ومواصلة التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

وطالب عبد الهادى اللاعبين بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط حرس الحدود ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف المنافس، محذراً من التهاون أمام مرمى المنافس، أو الوقوع فى الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب فى استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.