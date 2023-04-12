شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم تدريباته ببرج العرب استعداداً للمقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، تدريباته داخل معسكره ببرج العرب بالأسكندرية، استعداداً لمواجهة نظيره المقاولون العرب في مباراة الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري والتي تجمع الفريقين غداً الخميس.
يعيش الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، حالة من الانتعاشة الكروية في الأسابيع الأخيرة بالدوري، حيث رفع الفريق البورسعيدي رصيده من الانتصارات المتتالية إلى 4 مباريات لأول مرة في الموسم الجاري، وذلك بعد بداية متعثرة بسبب حالة عدم الاستقرار الفتي بين صفوف الفريق.
ويحتل النادي المصري المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.