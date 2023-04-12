شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم تدريباته ببرج العرب استعداداً للمقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، تدريباته داخل معسكره ببرج العرب بالأسكندرية، استعداداً لمواجهة نظيره المقاولون العرب في مباراة الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري والتي تجمع الفريقين غداً الخميس.

وعقد الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش التدريبات استعدادا للمقاولون العرب، وطالب حسام حسن لاعبيه بضرورة مواصلة الانتصارات أمام المقاولون من أجل اقتحام المربع الذهبي في جدول الدوري.

وأكد حسام حسن للاعبيه أن الفرصة أصبحت بأيديهم بعد تعثر المقاولون بالهزيمة أمام إنبي في الجولة 24 والتي انتهت بفوز إنبي بهدفين مقابل هدف، وهو ما يمنح المصري الفرصة لانتزاع المركز الرابع في حالة الفوز في اللقاء المقبل على المقاولون.

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، حالة من الانتعاشة الكروية في الأسابيع الأخيرة بالدوري، حيث رفع الفريق البورسعيدي رصيده من الانتصارات المتتالية إلى 4 مباريات لأول مرة في الموسم الجاري، وذلك بعد بداية متعثرة بسبب حالة عدم الاستقرار الفتي بين صفوف الفريق.

ويحتل النادي المصري المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.