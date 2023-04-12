شكرا لقرائتكم خبر صعود النجمة للأولى والنهضة يهبط للثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أخيرا منافسات الدوري السعودي للدرجة الثانية للموسم الرياضي 2022-2023، حيث حجزت 4 أندية مقاعدها في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للموسم المقبل 2023-2024، فيما يتبقى مقعد خامس سيحدده ملحق الصعود، بينما هبطت 4 فرق إلى دوري الدرجة الثالثة.

وانحصرت المنافسة على لقب دوري الدرجة الثانية بين الترجي والنجمة، إذ حسم الترجي صدارة المجموعة الأولى فيما حصد النجمة صدارة المجموعة الثانية، حيث يلتقيان يوم 30 أبريل الجاري في المباراة النهائية للدوري على ملعب نادي النجمة كونه الفريق الأعلى نقاطا.

وصعدت أندية الترجي، البكيرية، النجمة والصفا إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، فيما بقي المقعد الخامس بين فريقي الجندل وبيشة صاحبي المركز الثالث في المجموعتين على الترتيب.

ويلتقي الجندل ضيفه بيشة يوم 24 أبريل الجاري في ذهاب الملحق المؤهل إلى دوري يلو وذلك على ملعب نادي العروبة، قبل أن يحتضن ملعب جامعة بيشة مباراة الإياب يوم 29 من الشهر ذاته.

في المقابل هبطت أندية قلوة، النهضة، الشرق وساجر إلى دوري الدرجة الثالثة للموسم المقبل. وحسم الترجي صدارة المجموعة الأولى برصيد 56 نقطة من 16 فوزا و8 تعادلات مقابل 6 هزائم، بفارق نقطة وحيدة عن البكيرية الذي حل ثانيا برصيد 55 نقطة من 15 فوزا و10 تعادلات و5 هزائم.

في المقابل حسم النجمة صدارة المجموعة الثانية برصيد 64 نقطة من 19 فوزا مقابل 7 تعادلات و4 هزائم، بفارق 6 نقاط عن الصفا صاحب الوصافة بـ58 نقطة من 16 فوزا و10 تعادلات و4 هزائم.

وفي المجموعة الأولى حل فريقا قلوة والنهضة في المركزين 15 و16 برصيد 31 و23 نقطة على الترتيب، فيما حل الشرق وساجر في المركزين المذكورين على مستوى المجموعة الثانية برصيد 26 و18 نقطة على الترتيب، لتهبط الأندية الأربعة إلى دوري الدرجة الثالثة.

دوري الدرجة الثانية هذا الموسم:







شهد تسجيل 1144 هدفا بمعدل 2.38 هدف لكل مباراة.



أشهر الحكام 2223 بطاقة صفراء و130 بطاقة حمراء.



الهدافون: