طائرة الأهلي تحلق للمرة الـ25 في تاريخها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي فريق الأهلي بكأس الدوري الممتاز للكرة الطائرة والميداليات الذهبية، بعد فوزه على الفيصلي في الجولة الأخيرة من المسابقة بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة نادي سدير بجلاجل. وتوج مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة المجمعة فهد الجبر فريق الهلال بالمركز الثاني والميداليات الفضية فيما توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعد الرويس نادي الابتسام بالمركز الثالث والميداليات البرونزية. وكرم الدكتور خالد الزغيبي الحكام يتقدمهم مراقب المباراة المدير الفني للحكام أمين الطريفي ومراقب المباراة حسين سليسي، إضافة لتقديم جائزة العمل التكاملي التي حصل عليها هذا الموسم نادي النصر تسلمها المشرف العام على طائرة النصر بندر الماضي، وتكريم الحكمين محمد الهداب وسليمان العمار نظير خدمتهما للكرة الطائرة، وتكريم رئيس نادي سدير بجلاجل سعد السبيعي.

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