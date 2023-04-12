مدرب ميلان يتمسك بالحلم في موقعة نابولي

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وينفرد نابولي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ويعد ميلان هو الطرف الأضعف خلال المواجهة الأوروبية بين الفريقين.
ولكن ميلان اكتسح نابولي بـ4 أهداف دون رد، على استاد دييجو أرماندو مارادونا، في الثاني من أبريل الجاري، وسيفتقد نابولي مجددا جهود هدافه فيكتور أوسيمين.
ولدى سؤاله عن توقعاته لمباراة الغد، قال بيولي: «أعتقد أننا سنرى مباراة متوازنة».
وأضاف، بأنها الأولى من أصل مباراتين، من المستحيل تكرار مباريات الدوري، نضع في اعتبارنا أنه يتحتم علينا تقديم مباراة رائعة».
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