الطائي يقلص حظوظ الهلال في لقب الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقلصت حظوظ فريق الهلال بطل الدوري في النسخ الـ3 الماضية، في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين لهذا الموسم، بعد توسع الفارق النقطي مع الاتحاد المتصدر لـ10 نقاط، وذلك إثر تعثره الثاني على التوالي أمام ضيفه الطائي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما، ضمن مباريات الجولة الـ23 لدوري روشن، بعد أن خسر بالجولة الماضية مواجهة الشباب بـ3 أهداف مقابل لا شيء.

في حين أكد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، أن فريقه يواجه ضغطا كبيرا في المباريات، مشيرا إلى أن الزعيم سيقاتل على فرصة تحقيق لقب الدوري، رغم تعادله أمام الطائي.

بوصلة الطائي تفرمل الزعيم

واصل قاهر الكبار فريق الطائي توهجه في المباريات الكبيرة، بعد أن عاد إلى حائل بنقطة من أمام مستضيفه الهلال، مفرطا في تقدمه بهدفي الشوط الأول بواسطة الثنائي مبينزا، وأمير سعيود ، قبل أن يدرك الهلال التعديل عن طريق مهاجميه صالح الشهري، والبرازيلي ميشيل ديلغادو، في مواجهة شهدت كوارث دفاعية هلالية بعثت الخوف في جماهير الهلال، قبل المواجهة المقبلة أمام الباطن والنصر في ديربي الرياض المنتظر في 18 أبريل الجاري.

ورفع الهلال رصيده إلى 46 نقطة بالمركز الرابع، ليبتعد نظريا عن صراع لقب الدوري هذا الموسم، إذ يتصدر الاتحاد جدول الترتيب بـ56 نقطة، مع تبقي 7 مباريات على نهاية المسابقة.

تواصل الأخطاء التحكيمية

تواصل الجدل حول الأخطاء التحكيمية في مواجهة فريقي الهلال والطائي، إذ حملت تلك المباراة أخطاء تحكيمية مؤثرة، كان أبرزها تجاوز الكرة مرمى الطائي، وعدم عودة حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو لمشاهدة اللقطة التي أحدثت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وترى الجماهير الرياضية أن غرفة الفار لا تعمل في مباريات الهلال، مما كبد الفريق خسارة كثير من النقاط، ولم تكن كرة إيغالو الوحيدة، إذ سبقتها لمسة يد داخل الـ18 على لاعب الطائي، إضافة إلى دعس على قدم إيغالو لم يعد الحكم أو يستدعى من حكام غرفة الفيديو.

نموذجي الأحساء يعمق جراح الرائد

في مواجهة بريدة حقق فريق الفتح فوزا عريضا خارج قواعده أمام فريق الرائد بـ3 أهداف دون مقابل، جاءت بواسطة نجمه المغربي مراد باتنا (هدفين)، وهداف الفريق فراس البريكان، قفز معها للمركز الخامس بـ38 نقطة، بينما ظل الرائد على رصيده السابق بالمركز الحادي عشر بـ26 نقطة.

بهذا الفوز، عزز الفتح تفوقه التاريخي على الرائد، إذ رفع عدد مرات فوزه في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين إلى 13 انتصارا، مقابل 7 خسائر و8 تعادلات.

تعادل مثير بين ضمك والعدالة

في مواجهة اقتصرت إثارتها وأهدافها على مجريات شوطها الأول، خيم التعادل الإيجابي على لقاء مباراة ضمك والعدالة بهدفين لكل فريق، إذ بدأ المستضيف ضمك بالتسجيل عن طريق عبدالقادر بدران، قبل أن يقلب ماركوس أنتونسون الطاولة للعدالة، ليعود جوزيه أنطونيو ليحرز هدف التعديل لضمك، الذي ارتفع رصيده للنقطة الـ29، بينما أصبح رصيد العدالة 18 نقطة.

صيام إيغالو عن التهديف

غاب النيجيري أوديون إيغالو مهاجم فريق الهلال عن التهديف في لقاء الطائي، رغم الفرص المتعددة التي أتيحت له في المباراة، ليبقى في الرصيد ذاته للثنائي البرازيلي أندرسون تالسكا، والمغربي عبدالرزاق حمدالله بـ16 هدفا، قبل أن يحسم أحدهما لقب الهدافين خلال الجولات الـ8 المتبقية من الدوري.

باتنا ونجومية الجولة الـ23

أسهم المغربي مراد باتنا مهاجم فريق الفتح ونجمه الأبرز في فوز فريقه العريض أمام مستضيفه الرائد، بعد أن تمكن من تسجيل هدفين، وأسهم في صناعة هدف ثالث لفراس البريكان، محققا نجومية المباراة والجولة الـ23.