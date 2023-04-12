سانتو.. أول مدرب في تاريخ الاتحاد يحصد 56 نقطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعيش الاتحاد موسما مميزا مع المدرب البرتغالي، نونو سانتو، الذي يقود الفريق بنجاح على كافة الصعد، ويرى كثيرون أن بإمكانه حصد لقب الدوري السعودي، الغائب عن خزينة النادي منذ موسم 2008-2009.

وحقق مدرب نادي الاتحاد، البرتغالي سانتو، رقما قياسيا بعد فوز فريقه على مضيفه الوحدة، بنتيجة (1-2)، الأحد، ضمن الجولة الـ23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» لموسم 2022-2023.

وأصبح أول مدرب في تاريخ الاتحاد يحصد 56 نقطة، خلال أول 23 جولة في الدوري السعودي للمحترفين، من الفوز في 17 مباراة، والتعادل 5 مرات، وتلقي هزيمة واحدة.

تعاقد الاتحاد مع سانتو في يوليو الماضي بعقد يمتد حتى عام 2024، خلفا للروماني كوزمين كونترا، وتمكن المدرب من حصد أول ألقابه مع «النمور» في يناير الماضي، عقب الفوز بكأس السوبر السعودي، للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ويمكن للمدرب صاحب الـ49 عاما قيادة الاتحاد نحو حصد المزيد من الألقاب المحلية خلال الفترة المقبلة، وإعادة الأمجاد إلى البيت الاتحادي، بعد سنوات لم يستطع فيها «العميد» تحقيق أي بطولة منذ حصوله على كأس الملك موسم 2017-18.

ويقود سانتو الاتحاد لنتائج رائعة في دوري روشن السعودي، ويتصدر الفريق المسابقة السعودية حاليا برصيد 56 نقطة بعد مرور 23 جولة، بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، كما يسير الاتحاد بصورة جيدة مع سانتو في بطولة كأس الملك، حيث استطاع الفريق الوصول إلى الدور نصف النهائي لملاقاة الهلال يوم 23 أبريل الجاري.

ولعب الاتحاد مع سانتو 27 مباراة بكافة المسابقات حتى الآن، حقق خلالها الفوز 21 مرة وتعادل 5 مرات وخسر في مباراة وحيدة، وسجل الفريق 60 هدفا، واستقبلت شباكه 17 هدفا.

الاتحاد مع سانتو:

