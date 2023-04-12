تم ضربه بالألعاب النارية .. نقل محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش إلى مستشفى في ليبيا

الشارقة - اميمة ياسر - ودع فريق طلائع الجيش منافسات البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" من الدور الثاني، بعد الخسارة أمام نظيره الأهلي الليبي في مجموع المباراتين.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الإياب التي جمعت الفريقين، على ملعب شهداء بنينا مساء الثلاثاء، ليتأهل الفريق الليبي مستفيدًا من فوزه ذهابا بهدفين لهدف.

أحرز بول جوليس هدف التقدم لفريق طلائع الجيش في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل أنيس محمد لأهلي طرابلس في الدقيقة 64، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

حارس مرمى طلائع الجيش

نقل محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش، إلى مستشفى في مدينة بنغازي الليبية لتلقي العلاج وإجراء المزيد من الفحوصات، بعد إصابته خلال مواجهة فريقه وأهلي طرابلس.

وتعرض الحارس للإصابة في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، بعد إلقاء جماهير أهلي طرابلس ألعاب نارية عليه خلال تنفيذ ركلة ركنية، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واستكمل فريق طلائع الجيش المباراة بـ 10 لاعبين، حيث ارتدى لاعبا قميص حارس المرمى، بعد نهاية تبديلات الفريق المصري.