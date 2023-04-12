شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن انتهاء موسم عبدالله السعيد الأفريقى بعد الإصابة بجزع فى الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة عبد الله السعيد قائد الفريق خلال مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر.

وخرج السعيد مصابا بين شوطي المباراة التي جرت على استاد القاهرة الدولي، بعدما تعرض للإصابة من التحام قوي.

وخضع عبد الله السعيد لأشعة وفحص طبي أثبت إصابته بجذع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية، سيغيب على إثره لقرابة 8 أسابيع عن الملاعب للعلاج والتأهيل قبل العودة مجددا للمشاركة بشكل طبيعي مع الفريق.

أشار المدير الرياضي إلى أن الموسم الأفريقي وبطولة كأس الكونفدرالية، لقائد بيراميدز انتهى تماما بسبب مدة غيابه التي تصل إلى شهرين كاملين.