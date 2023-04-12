شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات دور الـ 16 ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ 16 ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش ، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار، للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت قائمة المتأهلين لهذا الدور بمنافسات الرجال كالتالي: علي فرج، محمد الشربيني، طارق مؤمن، مازن هشام، كريم عبد الجواد، مروان الشوربجي، يوسف سليمان.

بينما جاءت قائمة المتأهلين من السيدات كالتالي: نوران جوهر، ندى عباس، روان العربي، هانيا الحمامي، سلمى هاني، نور الشربيني.

وجاءت مباريات المصريين في هذا اليوم كالتالي:

ـ هانيا الحمامي والويلزية إيميلي وايت لوك

ـ سلمى هاني والويلزية إيميلي وايت لوك

ـ نور الشربيني والأمريكية صابرينا صبحي

ـ يوسف سليمان ومروان الشوربجي

وتعتبر البطلة المصرية هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، هي حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، فيما يحمل النيوزيلندي بول كول لقب آخر نسخة أيضاً من البطولة عن منافسات الرجال.

وشهدت منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين بواقع 28 لاعباً، بعد انسحاب نور الطيب بسبب تعرضها لإصابة.