شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الطلائع تعود من ليبيا اليوم بعد مواجهة أهلى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم الأربعاء بعثة فريق الكرة بطلائع الجيش من ليبيا بعد الانتهاء من مواجهة أهلى طرابلس الليبى في لقاء الإياب بالدور الأول التهميدى للبطولة العربية.

وتعادل فريق أهلى طرابلس الليبي مع فريق طلائع الجيش 1 / 1 في المباراة التي أقيمت باستاد شهداء بنينا فى بنى غازى فى لقاء الإياب بالدور الأول التهميدى للبطولة العربية، ليتأهل الفريق الليبي إلى الدور الثاني بعد الفوز في القاهرة 2 / 1، ليتأهل بمجموع المباراتين.

والتقى الفريقان فى مباراة الذهاب مساء الثلاثاء الماضى باستاد جهاز الرياضة فى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية وخسر الطلائع بهدفين مقابل هدف، ويواجه أهلي طرابلس الفائز من مباراة النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني، وسيتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى دور المجموعات والذي سيقام في السعودية، على أن يتواجد الفائز منهما فى المجموعة الثانية بجانب السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي.

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006/2007 و2007/2008. وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.

وكان طلائع الجيش لكرة القدم قد بدأ الموسم الماضى بالفوز بكأس السوبر المصرى للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين .