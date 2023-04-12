شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفى للاعبى فريق الحياة أثناء استلام كأس دورة المتحدة الرمضانية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام لاعبو فريق القاهرة الإخبارية بتنظيم ممر شرفى للاعبى فريق الحياة أثناء استلام كأس دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم.

وتوج فريق قناة الحياة بدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة عقب الفوز على فريق القاهرة الإخبارية بنتيجة 3/0. سجل أهداف قناة الحياة كل من حسام حسن وعمرو الحلوانى وإيهاب النحاس.