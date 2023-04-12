شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لخوض مباراة جديدة ببطولة الدوري المصري بمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة بعدما نجح الأحمر في التتويج بكأس مصر للمرة 38 في تاريخه بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الاهلى وفاركو بالدوري ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والربع مساء الجمعة المقبلة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري. نتيجة آخر ظهور للأهلى فى الدوري ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية دون رد في أخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين. موقف الأهلى فى جدول الدوريويتربع الاهلى على عرش أندية الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 19 مباراة وحقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة. القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفاركوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.