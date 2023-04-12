شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك الجديد أوسوريو يصل القاهرة اليوم لتولى مهام تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، عن موعد وصول الكولمبي خوان كارولوس أوسوريو إلى القاهرة لتولى مهام تدريب الفريق الأبيض، مؤكداً أن المدرب سيصل صباح اليوم الأربعاء إلى مطار القاهرة.

وأوضح وهدان خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه من الصعب قيادة الكولومبي أوسوريو، لمباراة حرس الحدود المقرر لها غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

في سياق مختلف، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق خوض التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب النادي، بدلًا من الرابعة عصرًا، وذلك قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب أمام حرس الحدود.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.