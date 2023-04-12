شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى مدافع إنبى من التهاب وتر أكيليس وجاهزيته لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى بقيادة تامر مصطفى خدمات مدافعه خالد رضا، في مباراة الإسماعيلى المقرر لها غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتعافى خالد رضا من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، وكانت عبارة عن التهابات في وتر إيكيليس، ليصبح اللاعب جاهزاً لمواجهة الإسماعيلى ويبقى مشاركته في اللقاء بيد الجهاز الفني للفريق البترولى.

وينهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى تدريبات اليوم الأربعاء، وبعدها يسافر إلى الإسماعيلىة، استعداداً لمواجهة الدراويش.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى انتصاراته مع مديره الفني تامر مصطفى بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضى على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحقق إنبى انتصاراه الرابع على التوالي في الدورى المصرى بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف وبعدها الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف وأخيراً الفوز على المقاولون 2 / 1.

وتقدم أحمد كالوشا لإنبي في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل جون أوكلي للمقاولون في الدقيقة 20 من عمر المباراة قبل أن يعيد رفيق كابو التقدم لإنبي في الدقيقة 40.

بهذه النتيجة ارتقى إنبى إلى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدوري المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 24 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 28 هدفا.