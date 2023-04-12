شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة أسامة جلال بتمزق فى وتر العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها أسامة جلال مدافع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إصابته بتمزق فى وتر العضلة الضامة، وذلك بعدما تعرض للإصابة فى مواجهة الأهلى بنهائى كأس مصر.

وتعرض أسامة جلال للإصابة فى مواجهة الأهلى، الأمر الذى أدى لعدم قدرته على استكمال المباراة، وتم استبداله، وأثبتت الأشعة التى خضع لها منذ قليل إن إصابته عبارة عن تمزق فى وتر العضلة الضامة.

وكان الأهلي فاز ببطولة كأس مصر، بعدما هزم بيراميدز بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين، علي استاد القاهرة الدولي، وحسم المارد الأحمر الفوز في الاشواط الإضافية من اللقاء.

ويستعد بيراميدز لمواجهة أسوان في مسابقة الدورى، يوم 14 أبريل الجاري، وهي المباراة التي سيغيب عنها عبد الله السعيد للإصابة.