شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي طرابلس يتعادل مع الطلائع بالدور التمهيدي للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق أهلى طرابلس الليبي مع فريق طلائع الجيش 1 / 1 في المباراة التي أقيمت باستاد شهداء بنينا فى بنى غازى فى لقاء الإياب بالدور الأول التهميدى للبطولة العربية، ليتأهل الفريق الليبي إلى الدور الثاني بعد الفوز في القاهرة 2 / 1، ليتأهل بمجموع المباراتين.

والتقى الفريقان فى مباراة الذهاب مساء الثلاثاء الماضى باستاد جهاز الرياضة فى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية وخسر الطلائع بهدفين مقابل هدف،

ويواجه أهلي طرابلس الفائز من مباراة النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني، وسيتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى دور المجموعات والذي سيقام في السعودية، على أن يتواجد الفائز منهما فى المجموعة الثانية بجانب السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي.