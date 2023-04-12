شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الحياة تتوج بدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق قناة الحياة بدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة عقب الفوز على فريق القاهرة الإخبارية بنتيجة 3/0. سجل أهداف قناة الحياة كل من حسام حسن وعمرو الحلوانى وإيهاب النحاس.