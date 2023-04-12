شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة عبد الله السعيد بجزع من الدرجة الثانية فى الرباط الداخلى للركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إصابته بجزع من الدرجة الثانية فى الرباط الداخلى للركبة، وذلك بعدما تعرض للإصابة فى مواجهة الأهلى بنهائى كأس مصر.

ويغيب عبد الله السعيد عن صفوف بيراميدز لمدة تتراوح ما بين الـ 3 أسابيع إلى شهر، لتلقيه العلاج والتأهيل اللازم قبل العودة للملاعب مرة أخرى.

وكان الأهلي فاز ببطولة كأس مصر، بعدما هزم بيراميدز بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين، علي استاد القاهرة الدولي، وحسم المارد الأحمر الفوز في الاشواط الإضافية من اللقاء.

ويستعد بيراميدز لمواجهة أسوان في مسابقة الدورى، يوم 14 أبريل الجاري، وهي المباراة التي سيغيب عنها عبد الله السعيد للإصابة.