شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة عرض بيراميدز لـ يوسف أسامة نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالزمالك حقيقة وصول عرض لـ يوسف أسامة نبيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، من بيراميدز، خصوصاً أن اللاعب ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأى ناد دون الرجوع لإدارة ناديه.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365"، أن بيراميدز لم يتقدم بعرض رسمي لنادى الزمالك لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لافتاً إلى أن يوسف وضع التجديد للفريق الأبيض على رأس أولوياته، ولن يرحل إلا عن طريق النادى.

وأوضح المصدر أن مسئولى نادى الزمالك استقروا على فتح ملف تجديد عقد يوسف أسامة نبيه مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد، الذى يقود الأبيض خلال الفترة المقبلة خلفاً للبرتغالى فيريرا.

ويرغب يوسف أسامة نبيه في تجديد تعاقده والبقاء داخل النادى الأبيض، ولكنه ينتظر قرار المسئولين لفتح هذا الملف معه ومنحه الضوء الأخضر، خصوصاً أنه يريد حسم مصيره ومعرفة وجهته المقبلة.

في سياق مختلف، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق خوض التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب النادي، بدلًا من الرابعة عصرًا، وذلك قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب أمام حرس الحدود.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها غدا الخميس على ملعب استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.