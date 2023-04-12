أرقام إعجازية لـ هالاند في دوري الأبطال بعد هدفه أمام بايرن

ياسر رشاد - القاهرة - واصل النرويجي أيرلينج هالاند نجم هجوم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تألقه خلال الموسم الحالي بعد أن قاد فريقه لتحقيق فوز هام على ضيفه بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وسجل ايرلينج هالاند الهدف الثالث لمانشستر سيتي في شباك يان سومر حارس البافاري ليعزز من فرص فريقه في التأهل لنصف نهائي البطولة قبل خوض لقاء الاياب.

سجل تهديفي رائع لهالاند في دوري أبطال أوروبا

ويمتللك ايرلينج هالاند البالغ من العمر عاماً فقط سجلاً تهديفياً إعجازياً في دوري أبطال أوروبا

ويعزز السجل التهديفي لهالاند في دوري الأبطال تألقه اللافت مع فريقه في جميع المسابقات، حيث سجل 45 هدفاً في 39 مباراة لعبها منذ بداية الموسم، وهو أكبر عدد من الأهداف يصل إليه لاعب في الدوري الانجليزي عبر تاريخه.

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