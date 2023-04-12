نوردشيلاند الدنماركي يتوج ببطولة المستقبل الدولية في هولندا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق نوردشيلاند الدنماركي بلقب بطولة المستقبل الدولية تحت 17 عاما، والتي نظمها نادي أياكس الهولندي، خلال الفترة من 8 وحتى 11 إبريل الجاري، بمشاركة عدد من أفضل الأندية في أوروبا.

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وحقق نوردشيلاند الدنماركي الفوز على أياكس الهولندي في المباراة النهائية بثلاثة أهداف نظيفة.

شارك في البطولة اندية تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي و اندرلخت البلجيكي وبروسيا مونسنجالادباخ الإلماني وباتشوكا المكسيكي.

وتمتلك نادي نوردشيلاند الدنماركي، أكاديمية Right To Dream المتخصصة في تطوير المواهب الناشئة في كرة القدم منذ عام 1999 في غانا، قبل أن تستحوذ عليها "مجموعة منصور" في عام

2021.ونجحت الأكاديمية في السنوات الماضية، في ظهور عدد من نجوم الكرة الأوروبية في الوقت الحالي، وتواجد عدد كبير من أبنائها في أكبر الأندية الاوروبية على رأسهم محمد قدوس مهاجم أياكس الهولندي، وعبد المجيد وارث مهاجم أنورثوسيس القبرصي، وكمال الدين سليمانا جناح ساوثهامبتون الإنجليزي، وفوسينا موموني التي مثلت غانا في كأس العالم للسيدات تحت 17 عاماً.

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