الامارات | ختام بطولة «الثقة» الرمضانية للشطرنج الخاطف في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول أمس بطولة الثقة للمعاقين الثانية للشطرنج الخاطف التي نظمها نادي الثقة للمعاقين بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة ممثلين أندية الثقة للمعاقين وخورفكان للمعاقين ودبي لأصحاب الهمم وعجمان للمعاقين ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم.

وشهد حفل الافتتاح ومجريات البطولة عضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين عبدالغفور الرئيسي، والأمين العام المساعد بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج عمر نعمان آل علي، حيث أسفرت النتائج عن فوز نادي الثقة للمعاقين بكأس البطولة حيث احتل لاعبوه المراكز الثلاثة الأولى بحصول سجاد أحمد دار على المركز الأول، وحلّ بالمركز الثاني اللاعب حسن علي نصير، وفي المركز الثالث أحمد عبدالفتاح.