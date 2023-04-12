الامارات | العين يفتح ملف «المباراة المصيرية» متسلحاً بمعنويات خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استأنف فريق العين تحضيراته للمواجهة المصيرية التي تجمعه مساء بعد غد مع ضيفه الوصل في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، وسط معنويات عالية بين اللاعبين، عقب الفوز الثمين خارج ملعبه على خورفكان ضمن الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، وهذه المباراة بمثابة «بروفة» حقيقية للقاء المنتظر، خصوصاً أن «الزعيم» تغلب على صعوبة اللقاء وحصد الأهم وهو النقاط الثلاث.

وكان الإرهاق قد بدا واضحاً على لاعبي فريق العين قبل لقاء «النسور»، وهو ما دفع المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، إلى إراحة بعض اللاعبين ومنحهم فرصة المشاركة بعد التقدم بثلاثية نظيفة، خصوصاً أن الفريق تنتظره مواجهات صعبة في الفترة المقبلة، بداية من لقاء الوصل الذي يسعى فيه إلى الانتصار بعد التعادل السلبي الذي انتهت عليه مواجهة الذهاب، وهو ما سيجعل من «قمة الجمعة» بمثابة نهائي مبكر بين فريقين مرشحين للتتويج باللقب.

من جهته، أكد مدير فريق العين، أحمد الشامسي، أن جماهير الزعيم لا تحتاج إلى دعوة لمساندة الفريق في مباراة يوم الجمعة أمام الوصل، مشيراً إلى أن الجماهير التي قطعت المسافة الطويلة بين مدينة العين وخورفكان لتشجيع الفريق، تعرف المطلوب منها تماماً، وأنه يأمل أن تكون المدرجات ممتلئة بجماهير «الزعيم»، كونها تزيد من دوافع اللاعبين لتحقيق الانتصار والتأهل للنهائي.

وقال في تصريحات صحافية: «إن الاستعدادات الخاصة لمواجهة الوصل بدأت مباشرة عقب نهاية مباراة خورفكان». وأضاف: «لاعبو الفريق ظهروا بمستوى بدني وذهني جيد، وهو ما يجعلنا نتفاءل بأن الفريق سيتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة يوم الجمعة».

وتعليقاً على الصعوبات التي واجهها الفريق في مباراة خورفكان الماضية وعدم التسجيل في الشوط الأول، قال الشامسي: «من الجيد أننا لم نستقبل هدفاً خلال الشوط الأول، في بعض الأوقات

يحتاج اللاعبون إلى فترة طويلة لاستعادة اللياقة البدنية، خصوصاً في شهر رمضان، قد يتأثر أداء اللاعب، ولكن من الجيد أن الفريق في تلك المباراة استطاع أن يركز خلال الشوط الثاني، وحقق الفوز الذي كان هو الأهم».

«قمة الجمعة» نهائي مبكر بين فريقين مرشحين للتتويج باللقب.