الامارات | حارب: «دورة ند الشبا» قدمت منتجاً جاهزاً للأندية لإبرام الصفقات المميزة

شكرا لقرائتكم خبر عن حارب: «دورة ند الشبا» قدمت منتجاً جاهزاً للأندية لإبرام الصفقات المميزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت النسخة الـ10 من دورة ند الشبا الرياضية، منافساتها بحصول فريق «الجوارح» على لقب بطولة الكرة الطائرة، بعد فوزه على «زعيل» في المباراة الختامية، التي جمعتهما مساء أول من أمس.

وكانت دورة ند الشبا قد جرت منافساتها على مدار 19 يوماً متضمنة ثماني ألعاب مختلفة، هي: البادل، الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري.

وشارك في الدورة ما يزيد على 5000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات والأعمار، تنافسوا على جوائز مالية بلغت ثلاثة ملايين درهم، بخلاف مليون درهم تم تخصيصها للجمهور.

وجاء تتويج «الجوارح» على حساب فريق «زعبيل» بعد أن تغلب عليه بثلاثة أشواط دون رد، 25-17 و25-18 و25-16 على الترتيب، لينجح فريق «الجوارح» في تعويض خسارته للقب في النسخة الماضية أمام «الإمبراطور».

وعقب نهائي الطائرة، قام أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، سعيد حارب، ورئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، الفريق محمد أحمد المري، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، ناصر أمان آل رحمة، ومدير الدورة، حسن المزروعي، بتتويج فريق الجوارح بكأس البطولة والميداليات الذهبية، ونال فريق زعبيل ميدالية المركز الثاني فيما حصل فريق الإمبراطور على ميداليات المركز الثالث.

وعلى مستوى الجوائز الفردية، نال محمد عبدالعزيز، لاعب فريق «إتش إم إس» جائزة أفضل لاعب مواطن، وحصل لاعب فريق الجوارح، كارلوس سيلفا، على جائزة أفضل إرسال، وزميلاه جافيز اكتافو، وجابرييل دا سيلفا، على جائزتي أفضل حائط صد، وأفضل لاعب في البطولة، بينما ذهبت جائزة أفضل ضارب، إلى لاعب فريق زعبيل، ليوناردو ماتينيز.

كما تم تكريم الرعاة الرئيسين للدورة، وهم، مؤسسة دبي للإعلام، والطاير للسيارات، وسوق دبي الحرة، ومجموعة بلان بي، ومجموعة فانت نفت.

وأكد أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، سعيد حارب، أن دورة ند الشبا الرياضية باتت منصة لأفضل لاعبي الكرة الطائرة على مستوى العالم، ونتوقع أن يزيد عدد اللاعبين العالميين في البطولة خلال السنوات المقبلة، ونتمنى أن تستفيد الأندية المحلية من الدورة ومن النجوم العالميين، بما يخدم مصلحة المنتخب الوطني للكرة الطائرة.

وقال في تصريحات صحافية: «دورة ند الشبا قدمت منتجاً جاهزاً للأندية لإبرام الصفقات المميزة والتجهيز للموسم المقبل، ليس على مستوى الكرة الطائرة فقط، وإنما على مستوى كل الألعاب بالدورة، سواء الجري أو الدراجات أو كرة السلة لأصحاب الهمم، وكذلك في منافسات البادل التي شاهدنا فيها نهائياً رائعاً بين الإمارات وقطر، وكان الأداء متميزاً، ونتمنى أن تشهد النسخة المقبلة إضافة جديدة للمسابقات.

ووجه سعيد حارب الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي وضع لبنة هذه البطولة، مؤكداً أن النسخة الـ10 من الدورة شهدت نجاحاً منقطع النظير بشهادة الجميع.

كما وجه رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة الشكر إلى المتطوعين الذين شاركوا في التنظيم، وقدموا دوراً كبيراً، ولوسائل الإعلام المحلية على التغطية المميزة للحدث على حد وصفه، وكذلك لأعضاء اللجنة المنظمة.

المدرسة الفرنسية كلمة السر في تتويج «الجوارح» بلقب الطائرة

مدرب فريق الجوارح الفرنسي برايس دونات. من المصدر

ظهر فريق الجوارح الفائز بلقب طائرة ند الشبا في منافسات دورة ند الشبا، بتشكيلة ضمت نجوم فريق «بواتييه» الفرنسي، الذي يحتل المركز الـ10 في منافسات الدوري الفرنسي، وصعد للدور نصف النهائي من مسابقة كأس فرنسا.

ولم يكتفِ رعاة فريق الجوارح، بالاستعانة بفريق بواتييه للعب باسمهم في دورة ند الشبا، بل إنهم جلبوا مدربهم الفرنسي، برايس دونات، الذي قاد الفريق بنجاح للحصول على اللقب الذي فقده الجوارح في الموسم الماضي.

وتحدث برايس دونات عن تجربته مع فريقه الفرنسي بدورة ند الشبا قائلاً: «لم أكن أتوقع المستوى الفني القوي للبطولة، حقاً لقد سمعت عنها كثيراً في السابق، من خلال بعض اللاعبين الذين شاركوا فيها، وشاهدت كذلك عدداً من المباريات، ونهائي العام الماضي، وما يمكن قوله إنه لأمر رائع للغاية عندما تشاهد مثل هذا المستوى القوي في المنطقة العربية».

وقال: «أعتبر مشاركة فريقي تحت مسمى الجوارح ناجحة 100%، ومرحلة إعدادية مهمة قبل استئناف مباريات الدوري الفرنسي، لقد شكلت البطولة فرصة لخوض سلسلة من المباريات على مستوى عال، والاحتكاك بلاعبين من مختلف الجنسيات والدوريات في العالم».

وأضاف: «الموسم مازال مستمراً في فرنسا، ولذلك استفدنا من حالة الجاهزية التي كان عليها الفريق، والدخول مباشرة في المنافسة على اللقب، وأظهرنا قدرتنا على اللعب بقوة ضد فريق زعبيل الذي ضم بدوره نجوماً كباراً».

وأضاف: «دخلنا دورة ند الشبا الرياضية بتحدٍّ شديد، للفوز باللقب، ورغم ذلك لم أمنع لاعبي فريقي من الاستمتاع بسحر دبي الخلاب، لقد تم تخصيص بعض الوقت للسياحة وزيارة أبرز المعالم في المدينة والصحراء، والاستمتاع بالسباحة على الشاطئ، ووسط هذا الانبهار بدبي حاولنا استعادة تركيزنا حتى يحقق الفريق الهدف الذي جاء من أجله، لقد عشنا تجربة فريدة، من مباريات قوية وتدريبات في أجمل المنشآت الرياضية، إضافة إلى حفاوة الاستقبال من المسؤولين في دبي».

إصابة نادرة لحكم كرة الطائرة في دورة ند الشبا

تعرض الحكم الإماراتي خالد الطائي، إلى قطع في وتر إكيليس، نتيجة حركة مفاجأة لتفادي اللاعبين، خلال إدارته مباريات الكرة الطائرة في دورة ند الشبا، وهو الأمر الذي يعد نادر الحدوث طبياً بالنسبة لحكام ملاعب الكرة الطائرة، وفقاً لما ذكره الأطباء المعالجون.

وقال استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية بمستشفى التداوي الدكتور محمد خليفة، إن الحكم خضع لجراحة معقدة، وتم إجراؤها بتقنية حديثة مبتكرة، بعيداً عن الطرق التقليدية التي كانت تتطلب جرحاً يصل طوله إلى 15 سم.

مؤكداً أن حالة الحكم استقرت بعد نجاح الجراحة، وغادر المستشفى.

وأكد رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، الراعي الصحي للبطولة، مروان إبراهيم ناصر، إنه قد تم تقديم الإسعافات الأولية للحكم في مقر البطولة، وتبينت إصابته بقطع في وتر إكيليس، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور، وإخضاعه لعملية جراحية لعلاج القطع.