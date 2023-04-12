الامارات | شاكر: علي الحوسني و«الكابتن ماجد» أفضل حارسين في الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب حراس المرمى في نادي خورفكان، العراقي زيد سمير شاكر، أن ظهور حراس المرمى في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين يعتبر الأفضل قياساً بالمواسم السابقة لكونه قدم حراس مرمى مميزين وبعطاء مستمر في معظم المباريات، وأن البعض منهم لا يكون فريقه منافساً على اللقب، مشيراً إلى أن حارس مرمى عجمان علي الحوسني قدم مستويات مميزة ومستمرة مما مهّد للانطلاقة القوية للبرتقالي ليعكس مقولة أن حارس المرمى هو عمود الفريق وليس نصف الفريق كما هو شائع.

وقال شاكر الذي درّب الفيصلي الأردني سابقاً، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الحوسني، وحارس شباب الأهلي الكابتن ماجد ناصر أفضل حارسي مرمى في الموسم».

وأوضح: «هناك أيضاً حراس مرمى مميزين ومنهم عبدالله التميمي الذي كان في الموعد عندما تحمل المسؤولية وكانت له بصمة كبيرة في التصديات والتألق وشاهدناه في آخر 30 دقيقة بديلاً للحارس أحمد شامبيه في مباراة بني ياس ودوره في فوز النصر على العين وقدم أداء بطولياً قاد إلى خطف (العميد) للنقاط الثلاث للمباراة وحصل حينها على تقييم 7.9 وهو تقييم عال في مركز حراسة المرمى».

وعن إصابات اللاعبين، قال زيد شاكر: «حدوث الإصابات في نهاية الموسم طبيعية وضغط المباريات سبب مباشر وعلى الرغم من ذلك يمكن وصف الموسم الحالي بأنه شهد أقل عدد من الإصابات لحراس المرمى بسبب الاستعدادات البدنية الجيدة والخبرة التي يمتلكها الكثير من حراس المرمى خصوصاً أن تسعة منهم هم أكبر من 30 عاماً، وقد شاهدنا في الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين تعرض الحارس المميز لنادي شباب الأهلي ماجد ناصر وحارس مرمى عجمان علي الحوسني والذي يعد أبرز حراس الموسم الحالي للإصابة ونقلهم إلى المستشفى ونحمد الله على سلامتهم ولولا تمتعهم بخبرة كبيرة لكانت الإصابات أقسى».

وتابع أن «أهمية حارس المرمى في الفريق تجعله الأكثر تعرضاً للإصابة بسبب الاحتكاك مع المهاجمين وهو شيء لابد منه في كرة القدم وتكون أكثر الإصابات في أصابع اليدين أو الرسغ بسبب التصديات والاحتكاك المباشر لذلك لابد من حماية الحارس لنفسه عند الالتحام مع المنافس برفع القدم وثنيها بزاوية 90 درجة لحماية نفسه بينما في منطقة الكتف تكون بسبب سوء إتقان المهارة والنزول بشكل خاطئ والتي قد تؤدي في بعض الأحيان لإصابات الرباط الصليبي».

وشدد على أن «من أهم أسباب الإصابات هو الضعف في البناء الجسدي للحارس في السنوات الأولى لممارسته كرة القدم بينما للجانب الحياتي دور مهم ومنها السهر وعدم الراحة الكافية وسوء التغذية».

الموسم يقدم مشاهد لحراس المستقبل.. أحمد حمدان

وعن مستقبل حراسة المرمى في الملاعب الإماراتية، قال زيد شاكر: «شاهدنا في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين بروز عدد من الحراس المميزين الذين ينتظرهم مستقبل كبير مع فرقهم ممن هم في أعمار مبكرة إذ تنتظرهم سنوات من التألق».

وأضاف: «حارس خورفكان أحمد حمدان يأتي في الواجهة انطلاقاً من الأرقام فهو الأكثر تصديا للكرات بـ84 تصدياً في 22 مباراة لعبها في الدوري وخمس مباريات بشباك نظيفة يليه حارس البطائح زايد الحمادي الحارس المتألق منذ الموسم الماضي بـ67 تصدياً وثلاث مباريات بشباك نظيفة».

وأضاف: «كما أن حارس مرمى اتحاد كلباء عيسى الهوتي (22 عاماً) والذي يلعب للمرة الأولى موسماً كاملاً مع الفريق الأول بـ58 تصدياً بأنه ينتظره مواسم ممتازة فنياً».