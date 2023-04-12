اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ميلان - نابولي 23:00

- 23:00

كأس الملك سلمان

شباب الأردن - نواذيبو 23:00

الاتحاد - الجيش 00:00

المنستيري - فحمان 1:00

غزل المحلة - فيوتشر 23:15

الداخلية - سيراميكا 23:15

الدوري الكويتي

الفحيحيل - السالمية 22:30

الدوري العماني

صور - العروبة 22:00

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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