الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا
ميلان - نابولي 23:00
ريال مدريد - تشيلسي 23:00
كأس الملك سلمان
شباب الأردن - نواذيبو 23:00
الاتحاد - الجيش 00:00
المنستيري - فحمان 1:00
غزل المحلة - فيوتشر 23:15
الداخلية - سيراميكا 23:15
الدوري الكويتي
الفحيحيل - السالمية 22:30
الدوري العماني
صور - العروبة 22:00
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