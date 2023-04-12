الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شروط

يتجه أحد أندية المحترفين إلى الموافقة على شروط مدربه الحالي لتجديد عقده، وذلك بعدما تلقى المدرب عرضاً من نادٍ منافس، ولكنه منح الأولوية للبقاء مع ناديه الحالي.

لاعب

يعاني مجلس إدارة إحدى فرق دوري المحترفين مع لاعب الفريق المنضم حديثاً، بسبب طريقة تعامل اللاعب وشعوره دائماً بأنه الأفضل في مكانه وأنه لا يجب أن يجلس على مقاعد البدلاء.