الامارات | ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. الأسطورة هالاند ينافس "محمد صلاح ومبابي" !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن النجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، لن يجد من ينافسه على لقب هداف دوري أبطال أوروبا بداية من الدور ربع النهائي للبطولة هذا الموسم، بعد أن أحرز هدفاً في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، أمام بايرن ميونخ ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا في الموسم الحالي.



ولم يكتفي هالاند بإحراز هدف واحد فقط وإنما صنع أخر ليواصل النجم النرويجي كتابة التاريخ التهديفي الجديد لدوري الأبطال وأيضاً الدوري الإنجليزي، وكان الفريقان مانشستر سيتي وبايرن ميونج قد تقابلا في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "الاتحاد"، حيث فاز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

والغريب في ترتيب صدارة هدافي البطولة القارية أن النجم النرويجي هالاند، ينافس محمد صلاح لاعب ليفربول صاحب الـ 8 اهداف، وهداف كأس العالم الفرنسي مبابي لاعب باريس سان جيرمان، صاحب الـ 7 أهداف وكلا اللاعبين ودعا البطولة من دور الـ16 وهو ما يعني عدم وجود منافس للاعب النرويجي هذا العام.

وأقرب منافسيه الهداف النرويجي ولا زال متواجد في البطولة كلا من لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، برصيد 6 أهداف، وبنفس الرصيد يتواجد جواو ماريو، لاعب بنفيكا الذي خسر أيضاً على أرضه أمام إنتر وقريب من وداع البطولة، ليحسم الأمر نظرياً لصالح النجم النرويجي.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد هدف هالاند:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول، 8 أهداف.

كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، 7 أهداف.

فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 6 أهداف.

جواو ماريو، بنفيكا، 6 أهداف.

مهدي طارمي، بورتو، 5 أهداف.

رافا سيلفا، بنفيكا، 5 أهداف.

روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 5 أهداف.

ليونيل ميسي، باريس سان جيرمان، 4 أهداف.