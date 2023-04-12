الامارات | مانشستر سيتي يكتسح بايرن ميونخ وهالاند يغرد خارج السرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتاج فريق مانشستر سيتي إلى 90 دقيقة ليكتب فوزاً كبيراً ومريحاً على قاهر الكبار فريق بايرن ميونخ الألماني، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

تقدم مانشستر سيتي في الشوط الأول بهدف رودري من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 27، وفي الشوط الثاني، عاد ساني وسدد تسديدة تلو الأخرى، ولكن إيديرسون تعملق أمام زميله السابق، وأنقذ مانشستر سيتي من هدفين محققين.

ومع الضغط ونجح السيتي من إحراز الهدف الثاني من تمريرة هالاند الذي أرسلها عرضية إلى برناردو سيلفا يسجلها ببراعة بالرأس في مرمى يان سومير في الدقيقة 70.

وبعد 6 دقائق، عاد مانشستر سيتي وسجل الثالث، بخطأ دفاعي جديد، بعد عرضية برناردو لـ ستونز لتصل إلى الأسطورة التهديفية هولاند الخالي من الرقابة، ليسجل في مرمى البايرن.

لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة وأصبح مانشستر سيتي على بعد خطوة من التأهل إلى نصف النهائي، بينما بايرن ميونخ، بحاجة للفوز في ألمانيا بفارق 4 أهداف، لإقصاء بطل إنجلترا.