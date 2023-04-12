شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم أون تايم سبورت يفوز على نجوم كابيتانو 8 / 2 ضمن فعاليات دورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق نجوم أون تايم سبورت الفوز على نظيره نجوم كابيتانو مصر بنتيجة 8/2، ضمن فعاليات دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

مثّل نجوم كابيتانو مصر كل من: أحمد الكأس وعبد الستار صبرى وشادى محمد ومحمود أبو الدهب وطارق السيد، بينما مثل فريق نجوم أون سبورت كل من أحمد حسن، محمد زيدان، وليد صلاح الدين، أيمن يونس، حسنى عبد ربه.

وحصد فريق أون تايم سبورت المركز الثالث لدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم عقب الفوز على سينرجى بركلات الترجيح 2/0، وذلك بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل 3/3.

ومن المقرر أن يلاقى فريق القاهرة الإخبارية نظيره الحياة فى المباراة النهائية بدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم، فى نسختها الأولى.