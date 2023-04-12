شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 11 / 4 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، السودانى محمود إسماعيل حكما لمباراة الأهلى والرجاء بدورى الأبطال رسميا، وإيقاف محمد عبد المنعم 3 مباريات بسبب الطرد فى نهائى الكأس أمام بيراميدز، وتأجيل حسم ملف تجديد عقود نجوم الأهلي بسبب موقعة الرجاء المغربي، وكارلوس أوسوريو يتسلم تقرير مفصل عن لاعبى الزمالك.

إيقاف محمد عبد المنعم 3 مباريات بسبب الطرد فى نهائى الكأس أمام بيراميدز

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، ايقاف محمد عبد المنعم مدافع الأهلى 3 مباريات بعد الطرد المباشر أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر الذى أقيم أمس باستاد القاهرة الدولى.

الزمالك يعدل موعد التدريب الختامى قبل مواجهة حرس الحدود