شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 6 لاعبين مصريين في التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار، للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في اليوم الأول من منافسات ثمن النهائي كالتالي:

- فوز نوران جوهر على البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 38 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-5, 11-8.

- فوز روان العربي على منافستها توماتو هو لاعبة هونج كونج بنتيحة 3-1، في مباراة استغرقت 45 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 7-11, 11-7, 11-6.

- فوز علي فرج على مواطنه محمد الشربيني بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 46 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 8-11, 12-10, 11-4.

- فوز مازن هشام على الفرنسي بابتيست ماسوتي بنتيحة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 5-11, 11-4, 11-3.

- فوز كريم عبد الجواد على الانجليزي محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا، بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 76 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-6, 11-8, 7-11, 11-9 .

- فوز طارق مؤمن على الإسباني إيكار بجاريس بنتيحة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-6, 11-3.

- هزيمة ندى عباس أمام الانجليزية سارة جام بيري بنتيحة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 10-12, 11-3, 11-9.