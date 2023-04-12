شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يعود لقيادة الاتحاد السكندرى أمام سموحة بعد انتهاء إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لقيادة سيد البلد أمام سموحة من الملعب بعد انتهاء إيقافه، بسبب طرده بمباراة فيوتشر في الجولة قبل الماضية بالدورى المصرى الممتاز.

وتواجد زوران في مباراة الاتحاد السكندرى وفاركو في الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز في المدرجات وذلك في اللقاء، الذى انتهى بخسارة سيد البلد بثلاثة أهداف مقابل هدفين،ليعود الصربى في مباراة سموحة القادمة.

في سياق مختلف، قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندرى خصم مبلغ مائة ألف جنيه من عقود جميع اللاعبين وإيقاف المستحقات لحين تحسن النتائج،وجاء البيان الصادر من قبل مجلس إدارة سيد البلد على موقع النادي الرسمي وفيه: "قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خصم مبلغ مائة ألف جنيه من عقود جميع اللاعبين بالفريق وإيقاف كل المستحقات لحين تحسن النتائج والأداء".

جاءت قرارات مجلس إدارة النادي عقب هزيمة الفريق اليوم أمام فاركو والأداء غير الجيد في الثلاث مباريات الأخيرة للفريق وخاصة مباراة فاركو، رغم قيام إدارة النادي بتوفير كافة عوامل الاستقرار والنجاح".

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 8 مباريات، سجل لاعبو زعيم الثغر 27 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.