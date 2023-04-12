شكرا لقرائتكم خبر عن محمود إسماعيل حكم الأهلي والرجاء.. أدار 4 مباريات للمصريين فى منافسات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدار الحكم السوداني محمود علي إسماعيل الذى سيدير مباراة الأهلي والرجاء المغربي، والتي ستجمع الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، 4 مباريات سابقة للفرق المصرية بالبطولات القارية منها مباراة للأهلى.

وأدار إسماعيل مباراة الأهلي كانت ضد سيما التنزاني في 2019 وانتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل، كما أدار مباراة للمصري ضد كامبالا سيتي في كأس الكونفدرالية عام 2017 وخسر فيها المصري بهدف دون مقابل.

وقاد إسماعيل مباراة فاز بها سموحة على أولينزي ستارز في كأس الكونفدرالية عام 2017 بأربعة أهداف دون مقابل، كما أدارة مباراة واحدة لمنتخب مصر ضد سوازيلاند في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 2018 وفاز بها الفراعنة بهدفين دون مقابل.

ويستضيف الأهلي نظيره الرجاء المغربي، يوم 22 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الربع النهائي للبطولة القارية.

كان فريق الرجاء المغربي قد حدد يوم السبت 29 أبريل، موعدا لإياب دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، وستُقام مباراة الإياب على ملعب محمد الخامس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيواجه الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي، المنتصر من مباراة الترجي التونسي مع شبيبة القبائل الجزائري، وحال تأهل الأهلي إلى نصف النهائي سيواجه الترجي أو شبيبة القبائل خارج الأرض أولًا على أن يكون الإياب في القاهرة.

والتقى المارد الأحمر مع نظيره الرجاء المغربي، في 8 مواجهات بدوري أبطال إفريقيا، حيث كان الفوز لكل فريق في مباراتين مقابل التعادل في 4 مواجهات.

وواجه الأهلي الرجاء المغربي في مباراتين خلال منافسات البطولة العربية، وفاز في المباراتين، بالإضافة إلى فوزه في اللقاء الوحيد الذي جمعهما في السوبر الإفريقي عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.