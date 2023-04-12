7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 11 / 4 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، عبد الله السعيد ينتظر الخضوع لأشعة الرنين المغناطيسى للتأكد من حجم إصابته ، والسودانى محمود إسماعيل حكما لمباراة الأهلى والرجاء بدورى الأبطال رسميا، وإيقاف محمد عبد المنعم 3 مباريات بسبب الطرد فى نهائى الكأس أمام بيراميدز.

عبد الله السعيد ينتظر الخضوع لأشعة الرنين المغناطيسى للتأكد من حجم إصابته

ينتظر عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الخضوع لأشعة الرنين المغناطيسى خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد حجم إصابته

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن السوداني محمود علي إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلي والرجاء المغربي، والتي ستجمع بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. السودانى محمود إسماعيل حكما لمباراة الأهلى والرجاء بدورى الأبطال رسميا

إيقاف محمد عبد المنعم 3 مباريات بسبب الطرد فى نهائى الكأس أمام بيراميدز

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، ايقاف محمد عبد المنعم مدافع الأهلى 3 مباريات بعد الطرد المباشر أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر الذى أقيم أمس باستاد القاهرة الدولى. حرص الاعلامى أحمد شوبير و عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادى فيوتشر و أحمد الكأس نجم منتخب مصر الأسبق على التواجد مبكرا لحضور نهائى دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم. شوبير و أحمد الكاس و عبد الظاهر السقا أول الحاضرين للمباراة النهائية بدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم

الزمالك يعدل موعد التدريب الختامى قبل مواجهة حرس الحدود