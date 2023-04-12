اخبار الرياضه

7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 11 / 4 / 2023، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، عبد الله السعيد ينتظر الخضوع لأشعة الرنين المغناطيسى للتأكد من حجم إصابته ، والسودانى محمود إسماعيل حكما لمباراة الأهلى والرجاء بدورى الأبطال رسميا، وإيقاف محمد عبد المنعم 3 مباريات بسبب الطرد فى نهائى الكأس أمام بيراميدز.

 

عبد الله السعيد ينتظر الخضوع لأشعة الرنين المغناطيسى للتأكد من حجم إصابته

ينتظر عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الخضوع لأشعة الرنين المغناطيسى خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد حجم إصابته

السودانى محمود إسماعيل حكما لمباراة الأهلى والرجاء بدورى الأبطال رسميا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن السوداني محمود علي إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلي والرجاء المغربي، والتي ستجمع بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

إيقاف محمد عبد المنعم 3 مباريات بسبب الطرد فى نهائى الكأس أمام بيراميدز

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، ايقاف محمد عبد المنعم مدافع الأهلى 3 مباريات بعد الطرد المباشر أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر الذى أقيم أمس باستاد القاهرة الدولى.

شوبير و أحمد الكاس و عبد الظاهر السقا أول الحاضرين للمباراة النهائية بدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم

حرص الاعلامى أحمد شوبير و عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادى فيوتشر و أحمد الكأس نجم منتخب مصر الأسبق على التواجد مبكرا لحضور نهائى دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم.

 

الزمالك يعدل موعد التدريب الختامى قبل مواجهة حرس الحدود

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

أمين عمر حكما لمباراة شبيبة القبائل والترجى.. ومعروف للجيش الملكى واتحاد العاصمة الجزائرى

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة شبيبة القبائل والترجي التونسي للحكم الدولى المصري أمين عمر، الذى أدار نهائي كاس مصر بين الأهلى وبيراميدز بالأمس.


تأجيل حسم ملف تجديد عقود نجوم الأهلي بسبب موقعة الرجاء المغربي

استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل حسم ملف تجديد عقود نجوم القلعة الحمراء في الوقت الحالي، بسبب انشغال الأهلي بمبارياته في بطولة ثم مباراتيه المصيريتين ضد الرجاء المغربي في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في عدم انشغال اللاعبين بملف التجديد وتشتيت تركيزهم عن المباراتين المصيريتين أمام الرجاء.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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