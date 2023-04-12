شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 11/ 4/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الموافق 11/ 4/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها، مدحت عبد الهادى يعدل موعد التدريب الختامى قبل مواجهة حرس الحدود، والزمالك يجهز تقريرا مفصلا عن اللاعبين لكارلوس أوسوريو.

الزمالك يعدل موعد التدريب الختامى قبل مواجهة حرس الحدود

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

عبد الهادى يجتمع بلاعبى الزمالك ..ويرفع الحمل البدنى استعدادا للحرس

عقد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة حرس الحدود في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تترقب جماهير نادى الزمالك مباراة الفريق القادمة فى مسابقة الدورى المصرى، بعد الفوز على البنك الأهلى فى الجولة الأخيرة بنتيجة 1 / 0، وسجل الهدف محمود حمدى الونش.

موعد مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك

ضرب النادى الأهلى موعداً جديداً مع غريمه التقليدى نادى الزمالك، فى قمة السوبر المصرى عن الموسم الماضى، وذلك بعدما توج الفريق الأحمر بالأمس بكأس مصر نسخة العام الماضى، عقب فوزه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى نهائى البطولة، ليتوج الأهلى بلقب كأس مصر رقم 38 فى تاريخه.

الزمالك يجهز تقريرا مفصلا عن اللاعبين لكارلوس أوسوريو

جهز الجهاز الفنى لنادى الزمالك تقريرًا مفصلاً عن لاعبي الفريق يتسلمه الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك،فور وصوله غدا الأربعاء، حتى يتمكن من الاطلاع على كل كبيرة وصغيرة في صفوف فريقه، ويتمكن من التعامل مع كافة العناصر المتاحة أمامه، ومساعدة اللاعبين على استخراج أفضل ما لديهم في الفترة المقبلة.

أوسوريو يشرف على تدريبات اللياقة للاعبى الزمالك دون الاستعانة بمدرب بدنى