شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الأهلي اليوم 11 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم 11 / 4 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها إيقاف محمد عبد المنعم مدافع الفريق 3 مباريات عقب طرده في مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، والتي أقيمت امس وانتهت بفوز الأهلي 2/1.

شادى رضوان لاعب الأهلى يعلن إصابته بقطع فى الرباط الصليبى

أعلن شادي رضوان، لاعب النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، إصابته بقطع في الرباط الصليبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتب شادي رضوان عبر حسابه: "أنا مش عارف أقول إيه.. الحمد لله قطع في الرباط الصليبي والغضروف وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ظلمني ووصلني للمرحلة دى".

"رأسية" الكأس تكشف الدور الهجومى لـ حمدي فتحى فى الأهلى

كشف الهدف الذي سجله حمدي فتحي لاعب الأهلي في مباراة الفريق أمام بيراميدز بنهائي كأس مصر عن الدور الهجومي الذي بدأ يؤديه اللاعب حالياً بفضل تعليمات السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

ويحرص كولر على توجيه تعليمات لـ حمدي فتحي بالتقدم في الكرات العرضية وإستغلال قدراته للتسديد بالرأس من أجل غزو شباك المنافس وهو ما كشفه هدف اللاعب في بيراميدز أمس في اللقاء الذي انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف.

كولر يستعين بـ"دكة" الأهلى خلال مباراتى فاركو وسموحة بالدورى

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لا يحظون بفرصة المشاركة كثيراً مع الفريق خلال مباراتي فاركو وسموحة بالدوري من أجل تجهيزهم للارتباطات المقبلة ومن أجل إراحة الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد نتيجة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية.

ويرغب كولر في منح الفرصة لكلاً من ، محمد شريف وشادي حسين وطاهر محمد طاهر وأحمد القندوسي ومحمد الضاوي "كريستو" وخالد عبد الفتاح.

عقوبة إيقاف محمد عبد المنعم مع الأهلى تقتصر على كأس مصر

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن العقوبة التي وقعت على محمد عبد المنعم مدافع الأهلى، بإيقافه ثلاثة مباريات تقتصر على مسابقة كأس مصر فقط.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللاعب محروم من المشاركة مع الأهلي في ثلاثة مباريات بكأس مصر النسخة الحالية، وهى مباريات أدوار الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي.

إيقاف محمد عبد المنعم 3 مباريات بسبب الطرد فى نهائى الكأس أمام بيراميدز

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، إيقاف محمد عبد المنعم مدافع الأهلى 3 مباريات بعد الطرد المباشر أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر الذى أقيم أمس باستاد القاهرة الدولى.

فى السياق ذاته، يضع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادى الاهلى اليوم الثلاثاء برنامج تأهيل رامى ربيعة مدافع الفريق بعد تعرضه للإصابة بجزع خفيف في الكتف خلال مباراة بيراميدز بنهائى كأس مصر وهى الإصابة التي استدعت خروجه من المباراة.

اتحاد الكرة يوقع غرامات مالية على الأهلى وبيراميدز بعد نهائى كأس مصر

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة والتي يشرف عليها عامر حسين عضو اتحاد الكرة عدد من العقوبات علي فريقي الأهلي و بيراميدز عقب اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الإثنين بنهائي كأس مصر والذي توج به النادي الاهلي بعد الفوز بنتيجة 2 -1

طبيب الأهلى يضع برنامجا تأهيليا لرامى ربيعة بعد جزع الكتف

يضع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادى الاهلى اليوم الثلاثاء برنامج تأهيل رامى ربيعة مدافع الفريق بعد تعرضه للإصابة بجزع خفيف في الكتف خلال مباراة بيراميدز بنهائى كأس مصر وهى الإصابة التي استدعت خروجه من المباراة.

اقتنص الأهلي لقب كأس مصر للمرة 38 في تاريخه بعد فوز ماراثوني على حساب بيراميدز بنتيجة (2-1) في ستاد القاهرة.