شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة استعراضية فى الكرة النسائية بدورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مباراة استعراضية للكرة النسائية بين فريقي المتحدة 1، والمتحدة 2، حقق الفريق الأول الفوز الثانى، بنتيجة 1 / 0 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وشهدت المباراة الاستعراضية أجواء حماسية بين الفريقين المتنافسين، وسط حضور كوكبة من نجوم الرياضية، فى مقدمتهم أحمد شوبير وعبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادى فيوتشر وأحمد الكأس نجم منتخب مصر الأسبق، وأيمن يونس.

كما حضر كل من طارق السعيد نجم الزمالك السابق وهشام حنفى نجم الاهلي السابق وياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق، وشادى محمد، وحسنى عبد ربه.

وكان فريق أون تايم سبورت حصد المركز الثالث لدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم عقب الفوز على سينرجى بركلات الترجيح 2/0، وذلك بعد أنتهاء الوقت الاصلى بالتعادل 3/3.

من المقرر أن يلاقى فريق القاهرة الإخبارية نظيره الحياة فى المباراة النهائية بدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم فى نسختها الأولى.