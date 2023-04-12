شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتقدم على أهلى طرابلس بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش وأهلى طرابلس الليبى بتقدم طلائع الجيش بهدف نظيف أحرزه بول جوليس في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تقام باستاد شهداء بنينا فى بنى غازى فى لقاء الإياب بالدور الأول التهميدى للبطولة العربية.

والتقى الفريقان فى مباراة الذهاب مساء الثلاثاء الماضى باستاد جهاز الرياضة فى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية وخسر الطلائع بهدفين مقابل هدف، وسيكون على طلائع الجيش تحقيق الانتصار بفارق هدفين إذا أراد استكمال مسيرته في البطولة العربية.

وفى حال تخطى طلائع الجيش عقبة أهلي طرابلس سيواجه الفائز من مباراة النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني، وسيتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى دور المجموعات والذي سيقام في السعودية.

وفى حال تأهل طلائع الجيش في دور المجموعات فإنه سيقع فى المجموعة الثانية بجانب السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي.