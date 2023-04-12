شكرا لقرائتكم خبر عن الجدية والالتزام سلاح الهانى سليمان وأحمد حكم للعودة لتشكيل سموحة مجدداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الثنائى الهانى سليمان وأحمد حكم لاعبى فريق سموحة، عن العودة مجددا للتشكيل الأساسى للفريق السكندرى بعدما أصبحا على دكة البدلاء فى آخر مباراتين أمام أسوان والداخلية.

ويسعى الهانى سليمان إلى العودة لعرين نادى سموحة بزيادة التدريبات والتركيز فى الفترة الحالية لكسب ثقة أحمد سامى مجددا والعودة للتشكيل الأساسى بعدما نجح عمر صلاح فى حراسة مرمى سموحة أمام الإسماعيلى وأسوان والداخلية.

بينما يأمل أحمد حكم فى إثبات جدارته خلال التدريبات من أجل العودة للتشكيل مرة أخرى بعدما نجح بركات حجاج فى نيل ثقة أحمد سامى فى المباريات الماضية.

ويعود فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، اليوم إلى التدريبات لبدء الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يحتل سموحة المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة فاز فى 7مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفا.