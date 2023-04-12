شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يطالب بحكام دوليين لمبارياته المتبقية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الشافعى صالح، رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، أنه تمت رسميا مخاطبة الاتحاد المصرى لكرة القدم ولجنة الحكام الرئيسية ورابطة الأندية المصرية المحترفة لعرض مطالب نادى أسوان بضرورة توافر وتعيين حكام دوليين لمباريات الأسابيع المتبقية من بطولة الدورى الممتاز، والتأكيد على ضرورة تواجد سيارة الحكم المساعد الڤار.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى أنه ليست هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها مخاطبة المسئولين عن إتحاد الكرة ورابطة الأندية ولجنة الحكام ونادى أسوان لن يقبل بأى حال من الأحوال أن يتحمل بمفرده تكرار الأخطاء التحكيمية.

وطالب رئيس أسوان من اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، بعدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بأن يتوافر الڤار فى مباريات دون غيرها.

وطالب الشافعى صالح بإرساء قواعد العدالة تنظيميا وتحكيميا بين جميع الأندية المتنافسة ببطولة دورى رابطة الأندية المصرية المحترفة وإدارة نادى أسوان لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى تجاوزات تراها قد تضر بمسيرة ومستقبل فريقها بالدورى الممتاز ولنا الحق فى الدفاع عن مواقف وحقوق نادى أسوان من خلال القنوات والمسارات الشرعية والقانونية.