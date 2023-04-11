الامارات | شباب الأهلي "يفصلها".. ويتأهل لنصف نهائي سوبر غرب آسيا لكرة السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل شباب الاهلي إلى نصف نهائي بطولة السوبر لغرب آسيا لمنطقة الخليج العربي بكرة السلة بفوزه على ضيفه النصر السعودي 93-71 في المباراة الفاصلة التي أقيمت في القاعة الرياضية لنادي شباب الأهلي في الممزر مساء اليوم الثلاثاء.

وشهدت المباراة تفوقا لصالح شباب الأهلي في الريع الاول 24-16 وواصل تفوقه في الربع الثاني 21-17 وفي الربع الثالث تفوق شباب الاهلي ايضا بنتيجة 28-15، واستعاد نادي النصر السعودي وتفوق في الربع الرابع 23-20.

كما وشهدت المباراة تألق لاعب شباب الاهلي محمد مبارك الذي سجل 24 نقطة بمفرده.

وانظم بذلك شباب الاهلي الى كل من الهلال السعودي والكويت الكويتي بانتظار الفريق الرابع وهو الفائز من لقاء المنامة البحريني وكاظمة الكويتي.

وسيلعب شباب الأهلي في الدور نصف النهائي مع نادي الكويت الكويتي.