شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولي يقترب من العودة لتشكيل الأهلي أمام فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود متولي، مدافع الأهلي، من العودة لمباريات الفريق عقب فترة من الغياب للإصابة، حيث ينوى السويسري مارسيل كولر المدير الفني الاستعانة بمتولى فى مباراة فاركو، المقرر لها الجمعة المقبل، في بطولة الدوري.

وفاز الأهلي ببطولة كأس مصر أمس بعد الفوز على بيراميدز بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما أمس، الإثنين، باستاد القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو وسموحة يومي 14 و17 أبريل الجاري في الدوري، ثم يلعب مع الرجاء المغربي بالقاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك محمود متولي مدافع الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية الأيام الماضية، لكن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رفض الاستعانة باللاعب في مباراة بيراميدز بنهائي كأس مصر أمس خوفاً من تفاقم إصابته.

ورغم رغبة كولر في الاستعانة بمحمود متولي في خط دفاع الفريق بجوار محمد عبد المنعم كونهما ثنائي مُتفاهم إلا أن المدير الفني رفض الدفع به في مباراة الأمس خوفاً من تجدد إصابة اللاعب لذا رفض الدفع به لكن هناك إتجاه قوي للدفع به في مباراة فاركو المقرر لها الجمعة المقبل بالدوري.