شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يدير مباراة المحلة وفيوتشر والغازي للداخلية وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة غزل المحلة وفيوتشر إلى الحكم الدولي محمد عادل يعاونه هاني عبد الفتاح وسيد نافع وإبراهيم محمد وعمرو الشناوي حكم فيديو وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.

ويلتقى فريق فيوتشر بنظيره غزل المحلة في التاسعة والربع مساء غد الأربعاء، في مباراة قوية ومثيرة في انطلاقة الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

بينما يدير محمد الغازي مباراة الداخلية وسيراميكا يعاونه كلاً من محمد عبد المجيد ومحمد عطا وأحمد ناصر عباس ومحمد الشناوي حكم فيديو ومصطفى عطية.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة، من 22 مباراة، وفاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفا.

وواصل فريق فيوتشر الضغط على النادي الأهلي، بعدما رفع أبناء علي ماهر رصيدهم إلى 45 نقطة، من 22 مباراة، وفاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.

وعقد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين، وطالب علي ماهر لاعبيه، بضرورة القتال على الثلاث نقاط في كل مباراة، خاصة وأن المنافسة على القمة قريبة للغاية مع النادي الأهلي، مضيفا أن فريقه يجب أن يستغل تعثر المنافسين لتحقيق مفاجأة خلال الموسم الجاري، خاصة بعد الخروج من كأس الكونفدرالية الإفريقية.