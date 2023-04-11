شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباقى جمال يعلن قائمة غزل المحلة استعدادا لـ فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقى جمال المدير الفنى لفريق غزل المحلة قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة فيوتشر غدا ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدورى الممتاز، والمقرر لها فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، وتقام على استام المحلة.

جاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب، عمرو شعبان ، محمود الحضرى.

خط الدفاع: أحمد رضا ، محمد جابر ، السيد الشبراوى ، طارق سامى ، إيهاب سمير ، محمد بازوكا ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، مصطفى أسامة.

خط الوسط: أحمد الشيخ ، ابراهيما كونيه ، إبراهيم عايش ، أحمد الجعيدي ، أحمد النادرى.

الهجوم: كريم مصطفى ، حازم مرسى ، عبدالرحمن عاطف ، جبريل أوروك ، تشارلز باسى.

ويحتل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 6، وخسر 9 مواجهات.

يحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة، من 22 مباراة، وفاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وخسر مباراة واحدة.